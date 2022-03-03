Kadınların öncülüğünde bir direniş: Pas South

Senelerdir süren asgari ücret dayatmaları ve kötü çalışma koşullarına karşı hızlıca sendikal örgütlenmeye gidilen fabrikada, örgütlenme sonrası, sendikanın yaptığı yasal başvurudan neredeyse 1 saat sonra 15 işçi, küçülme bahanesiyle işten çıkarılmıştı. Bunun üzerine direnişe geçen 15 Pas South işçisine destek veren arkadaşlarının da 25/2 maddesiyle işten çıkarılmasıyla direnişteki işçi sayısı 20’yi bulmuştu.

Petrol İş sendikası geçtiğimiz hafta yasal olarak yetkiyi aldığını tüm kamuoyuyla paylaşmıştı. Tüm baskılara rağmen Pas South işçileri direnişe devam ediyor.

Direnişin 15. günü geride kalırken fabrika önünde ziyaret ettiğimiz işçilerin morali ve kararlılığı yerindeydi. İşten atılma süreçlerinden, sendikal örgütlenme deneyimlerine kadar birçok konuda sohbet ettik.

İşçilerden Burcu yaşananları şöyle açıklıyor “Arkadaşlarımızla birlikte karar aldık ve sendikalı olduk, sonumuz bu. Ama pes etmek yok. Ben bir kadın direnişçiyim ve bununla gurur duyuyorum. Biz bu yola pes etmek için çıkmadık”

Bir başka Pas South işçisiyse şunları söylüyor: “Asgari ücreti bile çok gören bir patrona karşı direnmesek asıl o zaman ayıp. Yeter bunların iliğimizi kemiğimizi sömürdüğü. Ya sendikayı tanırlar ya da sonuna kadar bu çadır burada kalır. Yarı yoldan dönmeye hiçbirimizin niyeti yok.”

Tüm sanayi havzasına yayılan dayanışma

Direniş alanı Çerkezköy OSB’nin orta noktasında bulunuyor. Bu yüzden sanayi havzasındaki işçilerle de her gün destek selamlaşması oluyor. Biz de birkaçına şahit oluyoruz. Zira Petrol İş sendikasının Çerkezköy OSB bölgesinde Pas south dışında dört fabrikada yaklaşık 4000 üyesi bulunuyor. Bu durum direnişteki işçilere dayanışma ziyaretleri ile büyük bir moral olarak dönüyor. Pas south direnişçileri dayanışmayı fabrikalarından tüm havzaya doğru büyütmüş durumdalar.

İşten atılan arkadaşlarıyla dayanışma içinde olduğu için Kod 25 ile işten çıkarılan Zeynep’e neler hissettiğini ve sürecin nasıl geliştiğini sorduğumuzda şöyle konuşuyor:

“Arkadaşlarımız kapı önündeyken onları alkışladığım için daha 20 yaşımda 25/2 maddesi ile işten çıkarıldım. Benim gibi üç dört arkadaşım daha bu sebeple çıkarıldı. İşten çıkarıldık ama burada mücadele etmeye devam ediyoruz. Genci yaşlısı hepimiz burada olmaya devam edeceğiz. Biz yan yanayız ,sendika da arkamızda ve moralimiz her şeye rağmen çok iyi.”

Yalan belediye mesajı ile belgelendi

İşçileri sendikalı oldukları için işten çıkaran, destek veren işçileri de destek verdikleri için 25/2 gibi ağır bir madde ile çıkarmaktan geri durmayan Pas South patronunun küçülme bahanesinin yalan olduğu belediyenin mesajıyla belgelendi.

Kapaklı belediyesi, bölgede iş arayan kayıtlı numaralara Pas south fabrikasının işçi alımı yapacağına dair sms yolluyor. Ardından Petrol İş sendikası Trakya Şube başkanı Mehmet Kaya, belediye başkanı ile görüşüp fabrikanın bu yaptığının sendikal örgütlenmeyi bitirmeye yönelik bir hamle olduğunu söyleyerek gerekenin acilen yapılmasını talep ediyor. Kapaklı Belediyesi de işçilerin ve sendikanın yoğun tepkisi sonrasında, mesajı yolladığı kişilere işçi alımının ileri bir tarihe ertelendiğini belirten yeni bir mesaj atıyor.

Kadın direnişçilerinden 8 Mart çağrısı

Pas south direnişi kadınların öncülüğünde gerçekleşen bir direniş olma özelliğine de sahip. Sendikal örgütlenmeyi başlatan da, kapı önünde direnişi omuzlayan da fabrikanın kadın işçileri. Bu yönüyle 8 Mart öncesi neler düşündüğü sorduğumuz direnişin öncülerinden Nalan bütün kadınlara sesleniyor:

"Burada çoğunluğumuz kadın. Kadınlar olarak birleşince neler yapabileceğimizi herkese göstermek istiyoruz. Ben tek başıma güçsüz de olabilirim ama birleştiğimizde her şeyi yapabiliriz. Biz bu yola baş koyarak en azından bunu başardığımızı gösterdik. Şimdi sendikamızla birlikte işlerimize dönerek bunu da başardık demeyi çok istiyoruz!"

'Sen içeride ne kadar işçi çıkarırsan, biz dışarıda daha güçlü olacağız'

Direnişin ilk gününden beri kapı önünden ayrılmayan diğer kişi de Petrol İş Sendikası Trakya şube başkanı Mehmet Kaya. İşçilerin sendikayla ilk ilişki kurduğu andan beri yoğun bir mesai yürüten Mehmet Kaya’ya da gelinen noktayı ve sendikanın nasıl bir yol izleyeceğini sorduk:

‘’Çoğunluk tespiti yaptığımız ilk gün işçileri işten çıkaran bir patronla karşı karşıyayız. Üstelik işçileri küçülme bahanesiyle işten çıkaran patron İŞKUR ve belediye gibi kamu kurumları üzerinden işçi alım ilanları vermeye de devam ediyor. Görüşme taleplerimizi sürekli yalan ve bahanelerle geçiştiren patronun buradaki amacı, bu süreci uzatarak bizim kapı önünden ve tüm fabrikadan gitmemiz. Üyeleri deşifre etmeye çalışıyorlar. Ancak örgütlülüğümüz de çok yüksek. Kimse kimseyi ele vermiyor, vermeyecek. İçerisi ve dışarısı ayrımı kalmadı burada. Sürekli haberleşme ve dayanışmayla patrona karşı emekçilerin işbirliği büyüyor. İşverenin niyeti çok kötü ancak buradan işverene tekrar sesleniyorum: Sen içeride ne kadar işçi çıkarırsan çıkar biz dışarıda daha da güçlü olacağız!’’