Partilerin Meclis'teki koltuk sayısı nasıl değişti?

2018'deki milletvekili seçim sonuçlarına göre AKP yüzde 42,56 oy oranıyla parlamentoda 295 sandalye kazandı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinin henüz resmileşmeyen sonuçlarına göre AKP'nin oy oranı yüzde 35,40 olurken, parlamentodaki sandalye sayısı 266 oldu.

T24'ün derlediği sonuçlara göre CHP 2018 yılında yüzde 22,65 oy oranıyla 146 vekil çıkarırken, bu yıl yüzde 25,37 oy oranı ile 168 milletvekili çıkardı.

2018 seçimlerinde yüzde 11,10 oy oranıyla 49 vekil çıkaran MHP, bu yıl yüzde 10,06 oranında oy aldı ve vekil sayısını 51'e yükseltti.

HDP yüzde 11,70 oy oranıyla 67 vekil çıkarırken, kapanma riskine karşı çatısı altından girdiği Yeşil Sol Partisi'nde yüzde 8,77 oranında oy alarak koltuk sayısını 62'ye düşürdü.

İYİP'in ise yüzde 9,96 olan oy oranı aradan geçen 5 yılda yüzde 9,84'e geriledi. İYİP, sandalye sayısını 1 artırarak 44'e yükseltti.

2018 seçimlerinde Saadet Partisi yüzde 1,34, HÜDA PAR yüzde 0,31 oy oranı ile milletvekili çıkaramamıştı.

Bu yıl seçime CHP'nin listelerinden giren Saadet Partisi, 10 milletvekili ile Meclis'e girdi. AKP listelerinden seçime giren HÜDA PAR da Meclis'te 3 vekille yerini aldı.

Bu yıl seçime ilk kez giren ve Cumhur İttifakı ortağı olan Yeniden Refah Partisi de yüzde 2,85 oranında oy alarak 5 milletvekili ile Meclis'e girdi.

Yüzde 1 oy alan Büyük Birlik Partisi de vekil çıkaramadı.