AS Parti'den Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, seçimde Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.

Kayıkcı, “Gökte Samanyolu galaksisini fethetse bile artık bu iktidarın da onun eseri yeni sistemin de değişmesi gerekir. Mahşere kadar iktidar hevesine demokrasi söylemi, milli İrade söylemi kılıf olamaz. Gerçek demokrasi iki dönem seçildikten sonra kendi isteği ile adaylıktan çekilmektedir. Bu bakımdan seçimin ikinci turunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimizi beyan ediyor kendisine seçimde başarılar diliyoruz” açıklamasını yaptı.