Parti görüntüleri çıkan Marin'e yönelik soruşturma sonuçlandı

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin hakkında, Ağustos ayında ortaya çıkan parti görüntüleri nedeniyle açılan resmi soruşturma sonuçlandı.

'Görevi kötüye kullanma' iddiasıyla soruşturma geçiren Marin, aklandı.

Adalet Şansölyesi Tuomas Pöysti, “Başbakanın görevlerini yerine getirirken yasa dışı hareket ettiğinden veya resmi görevlerini ihmal ettiğinden şüphelenmek için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.

Şansölyeye yapılan çok sayıda şikayette, Marin'in alkol tüketimi nedeniyle 'çalışmaya uygun olmadığı', 'davranışlarının bir başbakan için uygun olmadığı' ve 'Finlandiya'nın itibarını ve güvenliğini baltaladığı' iddia edilmişti.