Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette büyük artış: İhracatta dördüncü ithalatta birinci

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya’nın Batı ülkeleri ile ticareti azalırken yaptırımlara katılmayan Türkiye ile ticarette ciddi bir artış kaydedildi. Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ticaret 2022 yılının ilk 10 ayında 56 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Sputnik'ten Turan Salcı'nın Türkiye Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı verilere dayandırdığı haberine göre; Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ticaret 2022 Ocak-Ekim döneminde 56 milyar 552 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamın 6 milyar 881 milyon dolarını Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı, 49 milyar 671 milyon dolarını ise Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı oluşturdu.

Bu yılın Ekim ayında ise Rusya’ya 1 milyar 147 milyon dolarlık ihracat, Rusya’dan da 5 milyar 33 milyon dolar dolarlık ithalat yapıldı.

Bu rakamlarla birlikte Rusya Türkiye’nin ihracatında dördüncü ithalatında ise birinci sıraya yerleşti.

Geçtiğimiz yıllara göre artış

Rakamlar aynı zamanda geçtiğimiz yıllara göre olağan dışı bir artışın olduğunu da gösteriyor. 2021 yılının Ocak-Ekim döneminde toplam ticaret 27 milyar 224 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. 2022’nin ilk 10 ayında Rusya’dan yapılan 49 milyar 671 milyon dolarlık ithalat 2021’de 22 milyar 605 milyon dolar seviyesindeydi.

Türkiye ve Rusya arasında ikili ticaret 2020’de 17 milyar 883 milyon dolar, 2021’de ise 34 milyar 733 milyon dolar olarak yılı kapatmıştı.