Parlamentonun yüzde 63'ü yenilendi, 13 milletvekili 21 yıldır Meclis'te

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 600 milletvekilinin 335'i 28. Dönemde ilk kez Meclis'e girmeye hak kazandı.

27. Dönemde milletvekili olmayan ancak daha önceki dönemlerde seçilen 46 kişi, 28. Dönemde yeniden milletvekilliği yapacak. Bu sonuçlarla 381 yeni milletvekilinin bulunacağı 28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49 yenilenmiş oldu.

İlk kez seçilen 335 milletvekilinin 148'si AKP, 90'ı CHP, 47'si Yeşil Sol Parti (YSP), 27'si İYİP, 18'i MHP, 4'ü Yeniden Refah Partisi ve 1'i Türkiye İşçi Partisi'nden parlamentoya girdi.

27. Dönemden 219 milletvekili de yeniden seçilmeye hak kazandı.

En kıdemli milletvekilleri

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçilen 3 milletvekili 7 dönem görev yapma hakkı elde etmiş olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 21, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde de Osmaniye Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

İlk kez 1999'da 51 yaşında Osmaniye Milletvekili olarak Meclis'e giren Bahçeli, o tarihten bu yana verdiği bir dönem ara dışında aralıksız 24 yıldır Meclis'te görev aldı.

Devlet Bahçeli ile birlikte parlamentonun en kıdemli milletvekilleri, CHP İstanbul milletvekilleri Engin Altay ile Erdoğan Toprak oldu. 2002'de milletvekili seçilen Altay, 22, 23 ve 24'üncü dönemlerde Sinop Milletvekili, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde ise İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı. İlk kez 27 yıl önce milletvekili seçilen Toprak ise 20, 21, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul milletvekilliği yaptı.

Meclis'te 20 yılı geride bıraktılar

Meclis'te 6'ncı dönemine giren ve 20 yılı aşkın süreyi geride bırakan 13 milletvekili bulunuyor. İlk kez 16 yıl önce 23'üncü Dönemde Meclis'e giren 7 milletvekili de üst üste 6'ncı kez seçildi.

AKP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan 23'üncü Dönemden bu yana parlamentoda bulunuyor.

40 yıl önce TBMM'ye girdi

28'inci Dönemin dikkati çeken isimlerinden biri de İYİP Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar oldu. TBMM'de ilk kez 1983'te Yozgat Milletvekili olarak yer alan Kayalar 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönemlerde görevini sürdürdü. Kayalar, 24 yıllık aradan sonra Meclis'e geri döndü.

Yine ilk kez 36 yıl önce 18'inci Dönemde İstanbul'dan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP Erzincan Milletvekili olarak parlamentoya girdi. (AA)