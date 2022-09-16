Parlamento karar aldı, başkentin ismi değişti

Kazakistan Parlamentosu'nun alt kanadı Meclis ile üst kanadı Senato'nun ortak oturumunda, ülkenin temel kanunu olan Anayasa'nın bazı maddelerinde yapılacak düzenlemeleri öngören yasa tasarısı kabul edildi.

Buna göre, başkent Nursultan'ın ismi yeniden Astana olarak değişecek.

Söz konusu yasa tasarısı, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

2019'un Mart ayında Kazakistan'da başkent Astana'nın adının Nursultan olarak değiştirildiği duyurulmuştu. Başkentin adının Nursultan olmasının nedeni eski cumhurbaşkanının adının Nursultan Nazarbayev olmasıydı.