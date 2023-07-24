Parkta birbirine sarılan çifte saldırı: 'Burası Müslüman bir ülke, bu şekilde görmek istemiyorum sizi'

İstanbul Tuzla’daki Doğa Yürüyüş Parkı’nda geçen cuma erkek arkadaşı H. E.Ö. ile R.S’nin (21), birbirlerine sarılmasından rahatsız olan bir gerici, sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Tekmeli saldırıya uğrayan R.S., darp raporu alarak saldırgan kadından şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, edinilen bilgiye göre erkek arkadaşıyla parkta otururken iki kişinin yanlarına geldiğini belirten R.S. şunları söyledi:

“Erkek arkadaşıma sarıldığım sırada siyah giyimli ve başörtülü bir kadın 'Burası Müslüman bir ülke, bu şekilde görmek istemiyorum sizi' dedi. Yalnızca sarıldığımı söylediğimde de ‘bunun yeri burası değil’ diyerek üzerime yürüdü. ‘Ben sana gösteririm yerini. Zaten küçük bir kızsın, seni döversem elimden kimse alamaz’ dedi.”

Saldırganın hakaretlerde bulunduğunu belirten R.S., “Masaya çıkıp göğsüme ve koluma tekme attı. Çantasından çıkardığı bıçağı göstererek bizi tehdit etti” ifadelerini kullandı.