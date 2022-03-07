Paris'te Rusya İşbirliği Ajansı'na molotoflu saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te Rusya İşbirliği Ajansı'nın ofisine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Moskova olayın dün gece yaşandığını doğruladı. Saldırıda kullanılan molotof kokteylinin ofise isabet etmediği, çitlere çarptığı, olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova geçen Aralık ayından beri Ukrayna'daki misyonlarının da düzenli olarak benzer saldırılara uğradığını belirtti ve Fransa yetkililerinin güvenliği sağlamalarını talep etti.

Kanada'da boyalı saldırı

Kanada'nın Vancouver kentindeki bir Rus topluluğu merkezine ise boyalı saldırı yapıldı. Merkezin kapısına Ukrayna bayrağının renkleri olan mavi ve sarı boya atıldı. Topluluk merkezi, üyelerinin yaklaşık yüzde 80'inin halihazırda Ukraynalı olduğunu bildirdi.