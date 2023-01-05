Paris'te katledilen Mîr Perwer'in cenazesi Muş'ta abluka altında defnedildi

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık'ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda KCK Yürütme Konseyi üyesi Emine Kara (Evîn Goyî) ve Abdurrahman Kızıl ile birlikte katledilen sanatçı Mîr Perwer’in (Mehmet Şirin Aydın) cenazesi memleketi Muş’a getirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri ve ailesi tarafından Muş Havalimanı’ndan alınan cenaze, konvoyla defnedileceği Ewran köyüne (Yeşilova) götürülmek istendi.

Ancak havalimanında bekleyen polis, cenazeyi önce kitleden kaçırdı, ardından cenaze ile birlikte başka bir güzergahı kullanarak köye doğru yola çıktı. Kitlenin köye girişi jandarma tarafından engellenirken, polislerin cenaze ile birlikte köye gitmek için kullandığı yol da askerler tarafından kapatıldı.

Cenaze abluka altında toprağa verildi

Cenaze aracını takip eden HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, köyün girişinde jandarma tarafından durduruldu. Koçyiğit’in içinde bulunduğu aracın geçişine izin verilmedi. Bunun üzerine Koçyiğit, araçtan inip yürüyerek köye ulaşmaya çalıştı. Ancak köyün yakınlarında tekrar durdurularak geçişine izin verilmedi.

Polislerin kaçırdığı Perwer’in cenazesi ise köye ulaştı. Cenazeye Perwer’in birinci derece yakınları olan babası ve kardeşlerinin katılmasına izin verildi. Cenaze polis ve asker ablukasında defnedildi.

Öte yandan köyün başka bir yolunda bir araya gelen yüzlerce kişi yürüyerek köye ulaşmaya çalıştı.

Köye girişlerini izin verilmeyen yüzlerce kişi Ewran köyü (Yeşilova) girişinde bir araya gelerek, yaşananlara ilişkin açıklama yapmak istedi. Gaz bombaları ve plastik mermilerle saldıran güvenlik güçlerine kitle ise taşlarla karşılık verdi.