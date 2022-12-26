Paris saldırısının faili tutuklu yargılanacak

Fransa’nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının gözaltındaki şüphelisinin "cinayet" ve "cinayete teşebbüs"ten tutuklu yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenleyen 69 yaşındaki Fransız "William M.", bugün sorgu hakimine ifade verdi.

Sorgu hakimi, şüpheliye "ırk, etnik köken, milliyet veya din temelli cinayet ve cinayete teşebbüs" suçları yöneltilmesine ve şüphelinin gözaltı halinin devamına karar verdi.