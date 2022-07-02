Paris'te havalimanı grevi: Onlarca uçuş iptal edildi

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle (CDG) Havalimanı'nda çalışan itfaiyeciler, artan enflasyona karşı yüzde 6'lık zam talebiyle grev kararı aldı.

Ülkenin en işlek havalimanı olan CDG'de başlayan grevin ardından Fransız Sivil Havacılık Otoritesi "güvenlik" gerekçesiyle 07.00 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleşecek uçuşları 5'te 1 oranında iptal etti. Böylece Cuma günü yapılması planlanan bin 300 uçuştan 100 kadarı gerçekleştirilemedi.

İtfaiyecilerin bağlı bulunduğu Genel Emek Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamada "Yönetimin maaş skalasına ilişkin teklifinden memnun olmayan itfaiyecilerin grevi devam ediyor" denilirken, greve havalimanında çeşitli işkollarında taşeron olarak çalışan işçilerin de katıldığı bildirildi.