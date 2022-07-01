Çin'den NATO'ya Tayvan tepkisi

Pekin'den NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Çin, Tayvan'ı tehdit ediyor" şeklindeki sözlerine sert karşılık geldi.

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Tayvan İşleri Ofisi'nden yapılan açıklamada "Tayvan, Çin'in bir parçasıdır ve Tayvanlı vatandaşlar bizim kardeşlerimizdir" denildi.

"Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için ayrılıkçı güçleri cezalandırmak ve dış güçlerin girişimlerine karşı koymak için yasalara uygun eylemlerde bulunduk" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, Tayvan meselesinin "Çin'in içişlerine müdahale" için kullanıldığı belirtildi.