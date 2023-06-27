Paris'te geçen haftaki patlamada yıkılan binanın enkazında ceset bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te 21 Haziran'da meydana gelen patlamada yıkılan binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Fransız kamu yayıncı Franceinfo'nun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; arama kurtarma ekipleri, geçen hafta Paris'in 5'inci bölgesinde meydana gelen patlamada yıkılan binanın enkazından ceset çıkardı.

Kimliği henüz tespit edilmeyen cesedin, geçen haftadan bu yana kayıp öğretmene ait olup olmadığı bilinmiyor.

58 kişi yaralanmıştı

Paris'in 5'inci Bölgesi Belediye Başkan Yardımcısı Edouard Civel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Val de Grace Mahallesi'nde bir binada gaz kaçağı kaynaklı patlama meydana geldiğini belirtmişti.

Savcılık, patlamanın nedeninin henüz net olarak bilinmediğini ve olayla ilgili "kasıtsız yaralama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez ise patlama nedeniyle binada yangın çıktığını, çevredeki birçok evin camının kırıldığını, enkaz altında aramaların sürdüğünü ve yangının kontrol altına alındığını dile getirmişti.

Patlamada 58 kişi yaralanmıştı. (AA)