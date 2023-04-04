Paris'te çöp toplayıcıları 13 Nisan'da süresiz greve gidecek

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, birçok sendikanın çatı kuruluşu Genel İş Sendikası (CGT), bünyesindeki temizlik çalışanlarının 13 Nisan'da süresiz grev başlatacağına ilişkin Paris Belediyesi'ne bildirimde bulundu.

Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya yazılan bildiride, sektör çalışanlarının hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı greve yoğun katılım göstermesi istenildi. Yazıda, çöp toplayıcıların 6 Nisan'da ülke genelinde düzenlenecek grevlere de katılacağı iletildi.

Söz konusu süresiz grev kararı, Anayasa Konseyi'nin incelediği reforma ilişkin kararını vereceği 14 Nisan'dan bir gün önce alınması bakımından sembolik önem taşıyor.

Paris'te çöp toplayıcıları daha önce de 6-29 Mart'ta greve gitmişti. (AA)