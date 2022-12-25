Paris Savcılığı: Saldırganın yabancılara karşı patolojik bir nefreti var

Paris Savcılığı, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'ne cuma günü düzenlediği saldırıda üç kişiyi öldüren 69 yaşındaki saldırgan William M.'ye ilişkin açıklama yaptı.

Savcılık, saldırganın 'yabancılara karşı patolojik bir nefreti' olduğunu, 'cinayet işlemek ve yabancıları öldürmek için' Paris'teki saldırıyı düzenlediğini bildirdi.

Geçtiğimiz saatlerde, zanlının kendisini gözaltına alan polis memuruna ırkçı olduğunu söylediği ve Kürtleri bilerek hedef aldığını itiraf ettiği açıklanmıştı.

Üç kişiyi öldüren saldırgan hakkındaki gözaltı kararı kaldırılmış, Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamada zanlıyı muayene eden doktorun 'zanlının sağlık durumunun gözaltı koşullarına uygun olmadığı' sonucuna vardığı aktarılmıştı.