Paris saldırganı hakkında gözaltı kararı kaldırıldı, psikiyatri kliniğine sevk edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nin yakınlarındaki saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırılarak psikiyatri kliniğine sevk edildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.