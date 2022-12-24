Paris'teki silahlı saldırının ardından gösteriler sürüyor

Cuma günü Paris'te Kürt ve Türk nüfusun yoğunlukta yaşadığı bir bölgede bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı 69 yaşındaki bir Fransa vatandaşı tarafından gerçekleşirken 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan saldırıya tepki olarak başlayan eylemler bugün de devam etti. Yerel Kürt toplulukları tarafından düzenlenen eylem, polis müdahalesiyle karşılaşırken, Paris polisinin eylemcilere biber gazı fırlattığı görüldü.

Polis ve eylemciler arasında çatışmalar çıkarken, yerel polisten yapılan açıkalmaya göre 12 polis yaralandı. Yaralanan eylemci sayısıysa bilinmiyor.