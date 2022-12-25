Paris Emniyet Müdürü: Hiç kuşku yok ki provokasyondan kaynaklı

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıda üç kişinin hayatını kaybetmesinin ardından saldırıya karşı eylemler düzenlenmişti. Eylemlerde kitle ve güvenlik güçleri arasında gerilim yaşanmış, polisin biber gazı kullandığı ve protestoculara saldırdığı görüntüler paylaşılmıştı.

MA'nın haberine göre; Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, BFM TV’ye yaptığı açıklamada “Eylem, siyasi şahsiyetlerin de katılımı ile normal bir şekilde sürdü” dedi. Nunez, “provokasyon” olarak nitelendirdiği bir nedenden dolayı olayların başladığını ifade ederek, “Bir kamyonetin geçtiği belirtiliyor, bana da böyle bildirildi. Tüm bunları açıklığa kavuşturacağız” dedi. Daha sonrasında bir kısım eylemcinin başka bir bulvarda polisle temasa girdiğini söyleyen Nunez, “Yine hiç kuşku yok ki bir provokasyondan kaynaklı” dedi.

11 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Nunez, çatışmaya girenlerin de küçük bir grup olduğunu belirterek, eylem organizatörlerinin bu duruma engel olmaya çalıştığını belirtti. Bir gazetecinin eylemlere karışanların başka ülkelerden gelen Kürtler mi olduğu yönündeki sorusuna Nunez, “Bu insanları damgalamak bana düşmez” dedi.