AKP'li Çelik'ten Paris'te gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne yapılan ırkçı saldırı sonrası sokaklardaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada “PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yaktığı ortaya çıktı. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: PKK’nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği son örnekte de ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın başkenti Paris’te 69 yaşındaki bir Fransa vatandaşı, cuma günü Ahmet Kaya Kültür Merkezi önünde silahlı saldırı düzenlemiş, üç kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından hafta sonu boyunca Paris sokaklarında protesto için çıkanlar ve güvenlik güçleri arasında gerilim yaşandı. Polisin biber gazı kullandığı ve protestoculara saldırdığı görüntüler paylaşılmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Paris’teki gösterilere ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Diyoruz ki PKK terör örgütü unsurları bunlar eninde sonunda güçlendikleri zaman tekrar size dönen size zarar veren tablo ortaya çıkaracaklar. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalarda eninde sonunda bu terör örgütlerinin saldırıları ile yüzleşeceğini ifade etti. Bunları beslemeyin, destek vermeyin, fiziki olarak sizlerin ülkesinde himaye edilmesine müsaade etmeyin dedi.

Cumhurbaşkanımız bu uyarıları defalarca yapmıştır. PKK terör örgütü yanlılarının nasıl ortalığı yaktığı ortaya çıktı. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu: PKK’nın faaliyetlerinin Kürtlere ne kadar zarar verdiği son örnekte de ortaya çıktı.”