Paraguay'da eski devlet başkanının malikanesinde gizli kasa: İsrail yapımı güvenlik sistemi dikkat çekti

Paraguay'da eski Devlet Başkanı Santiago Peña'nın San Bernardino kentindeki malikanesine düzenlenen baskında gizli bir kasa bölümü ortaya çıkarıldı. Savcılık ve polis ekiplerinin 8 Kasım'da gerçekleştirdiği operasyonda, evin bir odasındaki sahte duvarın arkasında gizlenmiş bir geçit ve bu geçidin sonunda yüksek güvenlikli çelik bir kapı tespit edildi.

Paraguay'ın ABC Color gazetesinin aktardığı ön bilgilere göre, kapının güvenlik sistemi İsrail menşeli. Sistemin yüz veya iris tanıma, parmak izi, PIN kodu ve özel kilit mekanizmaları olmak üzere dört ayrı doğrulama yöntemi gerektirdiği bildirildi. Güvenlik düzeyi 7 olarak belirtilen kapıyı savcılık ekipleri operasyon sırasında açamadı. Kapının arkasında ne bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

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Milyon dolarlık malikaneye Ueno Bank kredisi

Baskın, Paraguay'da Ueno Bank'ın mali çöküşü ve bankayla bağlantılı siyasi ve ekonomik ilişkiler üzerine yürütülen soruşturmanın bir parçası.

ABC Color'ın haberine göre, Peña'nın San Bernardino'daki malikanesinin inşaat maliyeti yaklaşık 7,7 milyar Paraguay guaranisi. Eski devlet başkanının 13 Mayıs 2024'te Ueno Bank'tan aynı anda iki ayrı kredi aldığı ve kredilerin toplamının 3 milyar 548 milyon guarani olduğu bildirildi.

Aylık 239 milyon guaraniye ulaşan kredi taksitlerinin, Peña'nın devlet başkanlığı maaşının yaklaşık altı katına karşılık geldiği belirtiliyor.

Eski başkan Ueno Bank'ın hissedarıydı

Ueno Bank'ın bağlı olduğu Grupo Vázquez ile Peña arasındaki mali ilişkiler soruşturmanın merkezinde bulunuyor. Savcılığın iddianamesine göre Peña, devlet başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde de Ueno'nun bağlı olduğu holdingde hissedarlığını ve bankayla bağlantılı bazı finansal varlıklarını sürdürdü.

Savcılık, 2023-2026 döneminde kamu kurumları ve emeklilik fonlarından Ueno Bank'a milyarlarca dolarlık kaynak aktarıldığını, bu süreçte Peña'nın siyasi nüfuzunu kullandığı iddiasını soruşturuyor.

Paraguay basınında yer alan bilgilere göre, savcılık Ueno Bank işlemleri nedeniyle kamuya verilen zararın 809 milyon doları aşmış olabileceğini öne sürüyor.

Ueno Bank'ın çöküşünün ardından büyüyen siyasi kriz, Peña'nın görevden alınmasıyla sonuçlandı. Kongrenin 7 Kasım'da gerçekleştirdiği görevden alma sürecinin ardından eski devlet başkanı tutuklandı ve hakkında tutuklu yargılama kararı verildi.

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