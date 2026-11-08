Paraguay’da banka krizi: Görevinden azledilen Devlet Başkanı Pena hakkında tutuklama kararı

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da milyonlarca yurttaşın emeklilik ve sosyal güvenlik fonlarıyla şişirilen Ueno Bank'ın çöküşünün ardından başlayan siyasi krizde yeni bir gelişme yaşandı.

Kamu kaynaklarını kendi ticari çıkarları için bankaya aktarmakla suçlanan eski Devlet Başkanı Santiago Pena, hakkındaki finansal skandal iddiaları nedeniyle Senato tarafından görevinden azledilmesinin ardından tutuklandı. Pena, savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında "görevi kötüye kullanma" ve "kendi çıkarına yönetim" suçlamalarıyla karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde Kongre'de başlayan azil soruşturması öncesinde "özür dileyerek" istifa eden Pena, bu yolla "ömür boyu senatörlük" dokunulmazlığı kazanıp yargılanmaktan kurtulmayı planlıyordu. Ancak binlerce Paraguaylının Kongre binası önünde başlattığı ve "Pena görevden azledilip yargılanmasının önü açılmadıkça buradan ayrılmayacağız" diyerek sürdürdüğü protestolar, Pena'nın istifa oyununu bozmuş ve azil sürecinin işletilmesini sağlamıştı.

Senato'dan azil kararı çıktı, dokunulmazlık düştü

Paraguay Senatosu'nda yapılan oylamada, Santiago Pena'nın devlet başkanlığından azledilmesine karar verildi. Haziran 2012'deki Fernando Lugo'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından, ülkenin yakın tarihinde azil yoluyla görevden alınan ikinci devlet başkanı olan Pena, bu kararla hem ömür boyu senatörlük statüsünü hem de hukuki dokunulmazlığını kaybetmiş oldu.

Dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından 6 Kasım'da özel konutunda gözaltına alınan Pena, evinin önünde toplanan halkın öfkesi ve oluşan güvenlik riski nedeniyle ilk geceyi Başkanlık Muhafız Alayı'nda geçirdi. Ardından Devlet Başsavcılığı binasına getirilen Pena, savcıların sorularını yaklaşık üç saat boyunca yanıtladı.

Çıkarıldığı mahkeme ise Pena hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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Merkez Bankası'nın eski başkanı da teslim oldu

Skandalın diğer bir kilit ismi olan ve 3 Kasım'da Ueno Bank'ın tasfiye sürecinin başlamasının ardından istifa eden Paraguay Merkez Bankası (BCP) eski Başkanı Carlos Carvallo da savcıların talebi üzerine cuma gecesi yetkililere teslim olarak tutuklandı.

Muhalefetin hazırladığı azil dosyasında, Ueno Bank'ın eski başkanı olan Carvallo'nun, Pena tarafından bizzat Merkez Bankası Başkanlığına atanmasında büyük usulsüzlükler yapıldığı vurgulanmıştı.

Skandalın merkezindeki Ueno Bank'ın 2023 yılında dijital banka statüsü kazanarak kamu mevduatlarını çekmeye başlaması, bizzat Carvallo yönetimindeki Merkez Bankası'nın onayıyla gerçekleşmişti.

Ueno Bank soygununun perde arkası

Paraguay'daki 6,1 milyonluk nüfusun yaklaşık yarısına hizmet veren ve kamu teşvikleriyle ülkenin en büyük özel finans kuruluşu haline getirilen Ueno Bank'a 3 Kasım'da el konulmuştu. Merkez Bankası'nın tasfiye kararıyla birlikte yaklaşık 3 milyon müşterinin mevduatı dondurulmuş, yüz binlerce aile temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma gelmişti.

Skandalın odağında ise doğrudan eski Devlet Başkanı Pena'nın ticari ilişkileri yatıyor. Ağustos 2023'te görevi devralan Pena'nın, o dönem Ueno Bank'ın çatı grubundaki hisselerini koruyarak devlet sorumluluklarını hiçe saydığı ortaya çıktı. Pena yönetiminde, Sosyal Güvenlik Enstitüsü'nün yaklaşık 355 milyon dolarlık emeklilik fonu dahil 800 milyon doları aşan kamu mevduatı bu bankaya aktarılarak büyük bir vurgun yapıldı. Pena ise iddiaları "yatırım yaptım, hisselerimi sattım" diyerek savuşturmaya çalıştı.

2008-2013'teki merkez sol koalisyonu dönemi dışında ülkeyi 70 yılı aşkın süredir yöneten Colorado Partisi'nin temsilcisi olan Pena, aynı zamanda ABD'nin bölgedeki en önemli "stratejik ortaklarından" biri. Pena kısa süre öncesine kadar Washington'da görüşmeler gerçekleştiriyordu.

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