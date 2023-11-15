Para ödüllü deprem öyküleri yarışmasına tepki: 'Derhal iptal edin'

İnönü Üniversitesi’nin "Deprem Öyküleri Yarışması" düzenleyeceğini duyurmasının ardından TKP Malatya İl Örgütü bir açıklama yaparak İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve yarışma jürisine “yarışmayı derhal iptal edin” çağrısında bulundu.

"Acılarımızın istismar edilmesine son verin" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"6 Şubat 2023 depremlerinin izleri, yıkım ve hafriyat çalışmaları, temiz içme suyuna erişim problemi yaşanan kentimizde, yaşadığımız zorluk ve acıların edebiyat üzerinden yarıştırılması kabul edilemez. İnönü Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Deprem Öyküleri' yarışmasının kabul edilebilir bir tarafı bulunmamaktadır.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve yarışma jürisinde yer alan biliminsanı ve aydın sorumluluğunu üzerinde taşıyan vicdanlı insanlara çağrımızdır: Depremde kaybettiğimiz insanlarımıza, depremin yarattığı tahribatla yaşam mücadelesi veren halkımıza karşı sorumluluk hissediyorsanız 'Deprem Öyküleri' adını verdiğiniz yarışmayı derhal iptal edin. Yaşadığımız zorlukların, kötü günlerin, istismar edilmesine son verin."