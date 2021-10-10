'Para dolu valizlerle kaçtı, elimde videosu var'

Eski Afgan cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin koruması, Gani'nin ağustos ayında ülkeden yanında para dolu valizlerle kaçtığına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine sahip olduğunu söyledi.

ABD'nin ülkeye atadığı kukla hükümetin lideri Gani, ülkeden kaçarken yanında yüklü miktar para kaçırdığını inkâr etmişti.

Kendisinin Gani'nin koruması olduğunu beyan eden ve "Tuğgeneral Piraz Ata Şerifi" mahlasıyla konuşan şahıs, İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte "Elimde Afgan Bankası'ndaki bir kişinin Gani'ye gitmeden önce yüklü miktarda para getirdiğini gösteren bir kayıt var" dedi. Koruma, “Yüz milyonlarca dolar. Bir sürü büyük çanta vardı ve ağırdılar. İçindekiler pirinç falan değildi” diye ekledi.

Gani ve ailesi, 15 Ağustos'ta Taliban'ın herhangi bir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girmesiyle cumhurbaşkanlığı sarayından kaçarak Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçtu.

Gani, Eylül ayında kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının “tamamen yanlış” olduğunu iddia etti.

15 Ağustos'taki kaçışın ardından ilk olarak Kabil'deki Rus Büyükelçiliği, Gani'nin ülkeyi dört araba ve bir helikopter dolusu nakit parayla terk ettiğini açıklamıştı. RIA Novosti'ye konuşan büyükelçilik sözcüsü Nikita Işçenko, "o kadar çok para almıştı ki, bir kısmı uçağa sığmayacağı için geride bırakılması gerekti" dedi.

Tacikistan'daki Afganistan Büyükelçiliği, devlet kasasından 169 milyon dolar çaldığını söyleyerek Gani'nin tutuklanmasını talep etti.

Daily Mail'e konuşan Şerifi, Savunma Bakanı ve Gani'nin yakın çevresinin gizli tahliyeye dahil edildiğini ancak kendisine kaçış planı hakkında hiçbir zaman bilgi verilmediğini iddia etti. Şerifi, "Kaçtılar ve beni geride bıraktılar" dedi.

Gani ve ortaklarının suçlarını kanıtlayabilecek görüntülerine sahip olduğunu iddia etmesine karşın Şerifi henüz bunları yayınlamayacağını söyledi. Şerifi, İngiliz topraklarında "güvenli bir yerde" olduğunda videoyu yayınlayacağını dile getirdi.