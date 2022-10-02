Papa'dan Putin'e: Şiddet sarmalını durdurması için yalvarıyorum

Papa Francis, Vatikan'da gerçekleştirdiği geleneksel pazar duasında, Ukrayna-Rusya savaşına dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenen Papa Francis, 'Halkına olan sevgisi adına bu ölüm ve şiddet sarmalını durdurması için yalvarıyorum' dedi.

Papa Francis'in konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'daki savaşın gidişatı o kadar ciddi, yıkıcı ve tehdit edici bir hal aldı ki büyük endişe uyandırıyor. İnsanlığın bu korkunç ve akıl almaz yarası iyileşmek yerine daha da fazla kanamaya devam ediyor, genişleme riskiyle karşı karşıya. Peki ya insanlığın bir kez daha atom tehdidiyle karşı karşıya olmasına ne demeli? Saçmalık. Son günlerde uluslararası hukuk prensiplerine aykırı eylemlerle ortaya çıkan durumdan derin üzüntü duyuyorum."

'Ölüm ve şiddet sarmalını durdurması için yalvarıyorum'

Konuşmasının devamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye doğrudan çağrıda bulunan Papa Francis, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeyden önce çağrım Rusya Federasyonu Başkanı'na. Ona halkına olan sevgisi adına bu ölüm ve şiddet sarmalını durdurması için yalvarıyorum. Diğer tarafta Ukrayna halkının yaşadığı derin acıdan büyük üzüntü duyarak Ukrayna Devlet Başkanı'na ciddi barış önerilerine açık olması için bir çağrıda bulunuyorum.

Uluslararası yaşamın tüm aktörlerine ve ulusların tüm siyasi liderlerine devam eden savaşta tehlikeli tırmanışlara son vermek ve diyalog girişimlerini teşvik etmeleri için ellerinden gelen her şeyi yapmalarını ısrar rica ediyorum. 7 aylık düşmanlığın ardından bu korkunç trajediyi sonlandırmak için şimdiye kadar faydalanılmamış olanlar da dahil olmak üzere tüm diplomatik araçlar kullanılmalıdır."