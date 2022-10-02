Alman milletvekili nükleer savaş riski için hükümeti suçladı

Alman Federal Meclisi milletvekili Sarah Wagenknecht, Alman hükümetini Ukrayna'daki savaşı uzatmakla suçladı. Wagenknecht, "Sosyal Demokrat Parti bizi nükleer bir felaketle sonuçlanabilecek bir çatışmaya çekiyor. Krizin daha fazla tırmanmasını yalnızca diplomasi önleyebilir" yorumunda bulundu.

Junge Welt'e konuşan Wagenknecht, Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın Ukrayna'daki çatışmaları sonlandırmaya yardımcı olmadığını, aksine krizin çözülmesini engellediğini savundu.

Yaptırımlara rağmen Rusya'nın doğalgaz ihracatından kazancının artmaya devam ettiğini hatırlatan Wagenknecht, "Ekonomik yaptırımlar bize Moskova'dan daha fazla zarar veriyor ve Gazprom'a rekor kârlar getiriyor. Üstelik bu önlemler sadece Washington'un çıkarlarına hizmet ediyor" dedi.