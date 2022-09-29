Almanya'da doğalgaz fiyatlarının kısıtlanmasının maliyeti en az 15 milyar avro olacak

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta bugün yayımlanan habere göre, Almanya'da tartışılan doğalgaz fiyatlarına kısıtlama hamlesi, enerji piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak 15 milyar ile 24 milyar avro arasında bir maliyete sebep olacak.

Habere göre, Alman hükümetinin doğalgaz komisyonu tarafından yapılan maliyet tahminine, sadece hane halkına uygulanması planlanan önlemler dahil edildi.

Ayrıca tüm dünyada hızla artan doğalgaz fiyatlarını frenlemek için düşünülen "doğalgaz fiyatına tavan fiyat" uygulamasının da benzer bir maliyeti oluşturacağı bildirildi.