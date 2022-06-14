Papa Francis: Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz

Papa Francis, Ukrayna'daki savaşın kışkırtılmış olabileceğini ve "iyi" ile "kötü" arasında ayrım yapmanın zor olduğunu belirtti.

İsa Cemiyeti adlı oluşumun Avrupa'daki basın temsilcileriyle yaptığı bir görüşmede Ukrayna'daki krize ilişkin konuşan Papa, "En kötü sorun, Ukrayna'daki çatışmanın arkasındaki kışkırtıcılığı ve önlenmeyen dramayı görmemektir" dedi.

"Bazıları bana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yana olduğumu söyleyebilir. Bunu söylemek meseleyi aşırı basitleştirmek olur. Ben sadece devam eden yıkımın karmaşıklığını iyi ve kötü olarak bölmeye karşıyım" diye konuşan Papa, yaşanan sürecin aslında bir 3. Dünya Savaşı olduğunu öne sürdü.

Papa son olarak Kuzey Nijerya ve Kongo'da da çatışmaların devam ettiğini ancak Afrika'da olup bitenlere kimsenin aldırış etmediğini sözlerine ekledi.