Papa Francis: Tanrı'dan af diliyorum ve çok acı çektiğimi size söylemek istiyorum

Papa Francis, Vatikan'a bağlı yatılı okullarda işlenen suçlar için Kanadalı yerlilerden özür dilediğini açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Papa yerli temsilcilerle yaptığı görüşmede, "Katolik Kilisesi üyelerinin içler acısı davranışları nedeniyle Tanrı'dan af diliyorum ve kalbimin derinliklerinde çok acı çektiğimi size söylemek istiyorum" dedi.

2015 yılında oluşturulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun raporuna göre, 'kültürel soykırım' olarak adlandırılan olayda, yaklaşık 150 bin çocuk evlerinden alındı. Bu çocuklardan birçoğu cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kaldı.

Raporda, 1831 ve 1996 yılları arasında faaliyet gösteren okulların amacının 'yerli çocukları asimile etmek' olduğu belirtildi. Bu okulların çoğu, Katolik Kilisesi tarafından hükümet adına birkaç Hristiyan mezhebi tarafından yönetiliyordu.