Ukrayna'da papaz ve rahip yaka paça gözaltına alındı: Akıbetleri bilinmiyor

Ukrayna'da, Moskova Patrikhanesi’ne bağlı olan Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne dün 'Ukrayna Savunma Birimleri' tarafından baskın düzenlendi.

Kilisede bulunan papaz ve rahip yaka paça gözaltına alındı. Birçok kişinin gözünün önünde yaşanan olayda papaz ve rahip Ukraynalı militanlar tarafından alıkonulurken, bu şahısların nereye götürüldükleri ve yaşayıp yaşamadıkları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Kilise çevresi, papaz ve rahibin Çerkesı’ya bağlı Smila kentine götürüldüğünü duyururken, gözaltındaki Hristiyan din adamlarının akıbetinin henüz bilinmediğini aktardı. (İHA)