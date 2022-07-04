Papa Francis: Moskova ve Kiev'i ziyaret etmeyi istiyorum

Papa Francis, Reuters'e verdiği bir söyleşide bu ay içinde Kanada'dan döndükten sonra Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret etmeyi umduğunu söyledi. Papa, Vatikan Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Parolin'in, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Moskova'ya olası bir ziyareti görüştüğünü ekledi.

Papa, "[Ukrayna'ya] gitmek istiyorum ve önce Moskova'ya gitmek istedim. Bu konuda mesajlaştık çünkü düşündüm ki, 'Rusya devlet başkanı barış davasına hizmet etmek için bana küçük bir pencere açarsa…' Ve şimdi mümkün, Kanada'dan döndükten sonra Ukrayna'ya gitmem mümkün. Ancak her iki başkente de gitmek, bir şekilde yardım etmek için ilk iş Rusya'ya gitmek, isterim" dedi.

"Hiçbir papanın Moskova'yı ziyaret etmediğini" vurgulayan Reuters, Vatikan birkaç ay önce ilk kez bir gezi olasığı hakkında soru sorduğunda, Francis'in 'Moskova'ya gitmek için doğru zamanın gelmediğini' söylediğini hatırlattı.