Papa Francis: Hayvan sahiplenen çocuk yapmamış çiftler bencildir

Papa Francis, Vatikan'da yaptığı konuşmada, evcil hayvanların "çocukların yerini almasına izin veren kişilerin", toplumu "babalık ve anneliğin zenginliğinden" mahrum bıraktıklarını söyleyerek, medeniyeti "insanlıktan yoksun" bırakmakla suçladı.

Papa bugün yaptığı konuşmada ne olursa olsun "çocuk sahibi olmak istemeyen, bunun yerine evcil hayvan sahibi olmayı seçen insanların" bir “bencillik biçimi” sergilediklerini savundu.

'Bazen bir tane çocuk yapıyorlar' diye yakındı

Tek çocuklu ailelerden de yakınan Papa, "Bazen bir yapıyorlar, ama o kadar. Fakat çocukların yerini alan köpekleri ve kedileri var. Bu insanları güldürebilir ama bu bir gerçek” dedi. Papa, "Medeniyet insanlık olmadan yaşlanır çünkü babalık ve anneliğin zenginliğini kaybederiz ve acı çeken ülkedir" dedi.

Biyolojik olarak kendi çocuklarına sahip olamayan çiftlere de hitap eden Papa, bireylerin evlat edinerek ebeveynliğe başlamaktan “korkmamaları” gerektiğini söyledi.

Papa Francis, 2014'te çocuk sahibi olmamanın bir "kültürel bozulma olgusu" olduğunu öne sürmüştü.