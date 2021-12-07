Pandora Papers: Türkiye'den 'vergi cenneti' bağlantılı 131 isim listede

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), daha önce siyasetçiler, patronlar ve diğer çok sayıda ismin vergi cennetlerine nasıl para aktardığını ortaya çıkaran Pandora Papers (Pandora Belgeleri) araştırmasında yeni belgeleri kamuoyuna açıklıyor. ICIJ'in paylaştığı ve 117 ülkeden 600'den fazla gazetecinin katıldığı yeni Pandora Papers araştırması, 31 ülkede faaliyet gösteren 14 "hukuk" ve "finansal danışmanlık" firmasından sızan yaklaşık 12 milyon belgeye dayanıyor.

ICIJ'in veritabanına iki offshore hizmet sağlayıcısından yüklenen belgelerde Panamalı hukuk firması Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) ve Britanya Virjin Adaları merkezli Fidelity Corporate Services'ten elde edilen 15 bini aşkın offshore şirket, vakıf, tröst ve diğer kuruluşların hak sahiplerinin bilgileri yer alıyor.

Türkiye'den 131 isim

Bugün yayınlanan listede Türkiye'den offshore şirketlerine para aktaran 131 isim daha yer alıyor. Offshore şirket sahibi olan bu isimlerin 114'ü Alcogal, 17'si ise Fidelity müşterisi.

İnan Kıraç ve kızı İpek Kıraç

DW Türkçe'den Pelin Ülker ve Sedat Vardar'ın haberine göre ICIJ'in veritabanında yayınlanan isimler arasında Rönesans Holding'in kurucularından Ayşe Ilıcak, Eski Turizm Bakanı Erol Yılmaz Akçal'ın eşi, kızı ve yeğenleri, Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ahmet Kocabıyık, eski eşi Ayşe Zeynep Kocabıyık, kız kardeşi Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi, dünyanın sayılı zenginlerinden İpek-İnan Kıraç, bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan eski diplomat Onur Öymen'in oğlu Burak Öymen ve MARS Entertainment Group'un eski ortağı, yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın yanı sıra dikkat çeken başka isimler de var.

2019'da Hexagon Danışmanlık, 2020'de ise Kıraça Holding'deki hisselerini, "para transferi dolandırıcılığı" ve "kara para aklama" suçları nedeniyle 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'a devreden Jan Nahum ve eşi Neşe Nahum da listede. Diğer yandan Alarko Turizm Group Başkanı Edip İlkbahar, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Gantek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve Cook Adaları Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Şefik Öngün, Gülman Group'un sahibi Kemal Gülman ve Kamhi ailesinden Rıfat, Renee ve Karen Kamhi de bu isimler arasında.

Belgelere göre Jan Nahum ve eşi Neşe Nahum'un Mart 2007'de Alcogal şirketi üzerinden Britanya Virjin Adaları'nda kurduğu Valmoza Limited adlı bir şirketi var. Alarko Turizm Group Başkanı Edip İlkbahar Britanya Virjin Adaları merkezli Wickmar International Ltd, Kamhi'ler Dillingham Finance Limited adlı offshore şirketlerin sahipleri.

Eski diplomat Onur Öymen'in oğlu Burak Öymen

Vergi indiriminden vergi cennetine

Pandora Papers, Türkiye'de bir yandan büyük kamu ihalelerini alıp vergi indirimi ve teşviklerden yararlanırken diğer yandan gelirlerini vergi cennetlerine aktaran şirketlerin varlığına işaret etti.

Belgelerde, Türkiye iş dünyasından Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Rönesans Holding Kurucusu Ayşe Ilıcak, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık ve Demirören Holding'in patronu Yıldırım Demirören'in eşi Hazan Revna Demirören ile Holding'in yönetim kurulu üyesi kardeşi Fikret Tayfun Demirören'in yanı sıra son dönemin yeni zenginlerinden köklü holding sahiplerine, medyadan spor dünyasına kamuya mal olmuş isimler yer aldı.