Pandora belgelerinde adı geçen Reha Muhtar'dan ilk açıklama

Pandora Papers belgelerinde adı geçen isimlerden biri olan Reha Muhtar, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Hiçbir yerde tek kuruşluk hesabım yok" diyen Muhtar, "Türkiye dışında tek bir kuruşum yok, şirketim yok, hiçbir şeyim yok. Her şeyim Türkiye’de. Yurt dışında 1 dolarlık bile hesabım yok. Ne Londra'da ne ABD’de bir hesabım bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Yalnızca Türkiye'deki bir bankanın Paris şubesinde 3 bin avrosunun bulunduğunu belirten Muhtar, "3 bin avroluk cari hesap dışında, yani Türkiye'deki bankanın Paris şubesinde 3 bin avroluk hesap dışında bir şeyim yok. 15 sene önce var olan hesaplarımı Türkiye’ye getirdim, kapattım" dedi.