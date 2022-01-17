Pandemide dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı

Oxfam'ın yayımladığı rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin Covid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya koydu.

Oxfam’ın 'Eşitsizlik Öldürür' isimli raporu, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, Covid-19 salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.

Toplam servetleri 1,5 trilyon doları aşmış durumda

Sputnik’te yer alan haberde, raporda, dünyanın en zengin 10 ismi; Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page, Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Steve Ballmer ve Warren Buffet’ın toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra açlık, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı hale gelmesi, iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

‘Yoksul kişilerin virüsten ölme ihtimali 4 kat fazla’

Salgının eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtilen raporda, "az gelişmiş" ülkelerdeki yoksul kişilerin Covid-19'dan ölme ihtimalinin neredeyse 4 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Öte yandan 2019'a kıyasla bu dönemde çalışan kadın sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 milyondan fazla kız çocuğunun okula dönememe riskiyle karşı karşıya olduğu ortaya kondu.

‘Salgın açgözlülük ve eşitsizliğin geldiği durumu ortaya koydu’

Oxfam'ın makalesinde, artan ekonomik, toplumsal cinsiyet ve ırk eşitsizliklerinin yanı sıra ülkeler arasında var olan eşitsizliğin “dünyamızı paramparça ettiği” belirtildi.

Makalede, "En zengin ve en güçlü insanlar için yapısal politika seçimleri yapıldığında bizlere 'ekonomik şiddet' uygulanıyor. Bu tesadüf değil, bir seçim. Aynı zamanda bu; hepimize, en yoksul insanlara, kadınlara ve kız çocuklarına ve birçok gruba doğrudan zarar veriyor" ifadeleri yer aldı.

Oxfam International'ın yönetici direktörü Gabriela Bucher ise "Covid-19 salgını, hem açgözlülüğün güdüsünü hem de aşırı eşitsizliğin ekonomik şiddetin bir aracı haline geldiği siyasi ve ekonomik sistemi açıkça ortaya koydu" dedi.