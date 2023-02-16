PAME'den deprem bölgesine ilk yardım malzemesi

Yunanistan'dan gelen 3 tonluk ilk yardım malzemesinin ilk sevkiyatı Ayvalık’ta Birleşik Metal-İş sendikasına teslim edildi.

Haber Merkezi

Yunanistan'daki Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım gönderdi.

Midilli Bölge Birliği tarafından bugün 3 tonluk ilk yardım malzemesinin ilk sevkiyatı ulaştırıldı.

Malzemeler Ayvalık’taki Birleşik Metal-İş sendikasına teslim edildi.

PAME'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dayanışma Yaşatır" etiketiyle "Dayanışma! Sizinleyiz!" denildi.

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