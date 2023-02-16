PAME'den deprem bölgesine ilk yardım malzemesi

Yunanistan'daki Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardım gönderdi.
Midilli Bölge Birliği tarafından bugün 3 tonluk ilk yardım malzemesinin ilk sevkiyatı ulaştırıldı.
Malzemeler Ayvalık’taki Birleşik Metal-İş sendikasına teslim edildi.
PAME'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dayanışma Yaşatır" etiketiyle "Dayanışma! Sizinleyiz!" denildi.
Yunanistan'dan gelen 3 tonluk ilk yardım malzemesi bugün Midilli Bölge Birliği tarafından #Türkiye'deki #depremzedeler için Ayvalık @BirlesikMetal'e teslim edildi #DayanısmaYasatır! pic.twitter.com/fjQv0wH8we— PAME Greece International (@PAME_Greece) February 16, 2023