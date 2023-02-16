Kübalı sağlıkçılar: Gerektiği sürece buradayız

Küba daha önce çeşitli ülkelerde deprem ve salgınlarla mücadelede önemli görevler üstlenen Henry Reeve Sağlık Tugayı'nı geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye göndermişti. 32 kişiden oluşan sağlık tugayı Türkiye'de çalışmalarına devam ediyor.

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tugay, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenen yurttaşlarımıza sağlık veriyor.

Henry Reeve Sağlık Tugayı'ndan Dr. Yordys Lázaro Medero Batista yaptığı açıklamada, "Gerektiği sürece buradayız" dedi.