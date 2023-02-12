Küba'nın Henry Reeve Sağlık Tugayı Türkiye'de

Küba daha önce çeşitli ülkelerde deprem ve salgınlarla mücadelede önemli görevler üstlenen Henry Reeve Sağlık Tugayı'nı Türkiye'ye gönderdi. 32 kişiden oluşan sağlık tugayı Türkiye'ye ulaştı.

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün ülkemize gelen Henry Reeve Sağlık Tugayı, 20'si doktor olmak üzere hemşire, epidemiyolog ve diğer uzmanlık alanlarından toplam 32 kişiden oluşuyor. Daha önce Pakistan, Meksika, Gine gibi ülkelerde deprem, ebola, Covid-19 mücadelesinde görev aldılar. Küba yaşamın yanında" denildi.