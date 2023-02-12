Küba'nın sağlık ekibi yardım için yola çıktı

Küba'nın Henry Reeve Sağlık Tugayı, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından dayanışma için Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Küba, depremler nedeniyle Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi yolladı.
Küba'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye seferi öncesi yaptığı açıklamada, "Küba Sağlık Tugayı, dayanışma desteği için José Martí Uluslararası Havalimanı'ndan çıkmaya hazır" dedi.
Cuban medical brigade ready to leave from José Martí International Airport to provide solidarity assistance #CubaPorLaVida 🇨🇺 #MásQueMédicos pic.twitter.com/3SBPq3UnWB— Embacuba_Turquia (@Embacuba_Turqui) February 11, 2023