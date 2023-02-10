Küba Komünist Partisi'nden TKP'ye dayanışma mesajı

Küba Komünist Partisi, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen depreme ilişkin Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) dayanışma mesajı gönderdi.

Küba Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Departman Şefi Emilio Lozada imzalı dayanışma mesajı 7 Şubat tarihinde iletildi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a hitaben yazılan mesaj şöyle:

"Sevgili Kemal,

Pazartesi sabaha karşı 7.8 büyüklüğünde gerçekleşen ve çok büyük sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açan büyük deprem sonucu yaşamını yitiren ve yaralananlar ve oluşan maddi kayıplara ilişkin halkınıza ve Türkiye Komünist Partisi yönetimine Küba Komünist Partisi’nin dayanışma ve en içten başsağlığı dileklerini iletiyorum.

Merkez Komitemiz Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel Bermúdez, sabahın ilk saatlerinden bu yana Türkiye halkı ve devletine baş sağlığı mesajlarını iletmiş; mağdurlar için yapılacak yardımlar konusunda ülkemizin işbirliğine hazır olduğunu paylaşmıştır.

Kardeşçe selamlar"