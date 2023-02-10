Küba'nın sağlık ekibi deprem dayanışması için hazırlıklarını sürdürüyor

José Martí Küba Dostluk Derneği, Küba'nın deprem sonrasında dayanışma amacıyla yollayacağı sağlık ekibinin hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğünü aktardı.

Haber Merkezi

José Martí Küba Dostluk DerneğiKüba'nın Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında dayanışma amacıyla yollayacağı sağlık ekibine ilişkin yeni bilgi paylaştı. 

Dernek tarafından yapılan açıklamada, ekibin yollanmasına ilişkin hazırlıkların son hızla devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Küba'nın Maraş merkezli deprem sonrasında dayanışma amacıyla yollayacağı sağlık ekibi henüz ülkemize ulaşmadı. Ancak hazırlıklar son hızla devam ediyor. Gelişmeleri paylaşacağız. Yaşasın Küba! Yaşasın dayanışma!" denildi.

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