Küba depremin ardından Türkiye ve Suriye'ye yardıma hazır olduğunu duyurdu

Türkiye'deki Küba Büyükelçiliği'nce yapılan açıklamada "Türk halkına ve devletine, şiddetli depremin yol açtığı can kayıpları, yaralanmalar ve maddi hasarlar nedeniyle Küba'nın desteğini ve en içten taziyelerimizi iletiyor, mağdurlara yardım konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermúdez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ve Suriye halkı ile hükümetlerine taziye mesajını iletti ve yardıma hazır olduklarını dile getirdi.