PAME: ITUC-ETUC'un nasıl ki işçi sınıfıyla hiçbir ilgisi yoksa, işçilerin de onlarla alakası yoktur

Yunanistan Komünist Partisi'ne (YKP) bağlı Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Avrupa Parlamentosu'ndaki rüşvet skandalına ilişkin açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosu içinde Katar'dan rüşvet almakla suçlanan AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili gözaltına alınmıştı. Yunan vekil Eva Kaili'nin evinde büyük miktarda nakit para bulunurken, suç ortağı olduğunu belirtilen isimler arasında Uluslarararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini dikkat çekmişti. Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (ETUC) eski başkanı ve ITUC'un şu anki Genel Sekreteri Luca Visentini de yolsuzluk skandalı nedeniyle tutuklanmıştı.

'ITUC ve ETUC, tekellerin ve emperyalistlerin örgütüdür'

PAME tarafından yapılan açıklamada, ITUC ve ETUC'un işçi sınıfının haklarını savunan sendikalar olmadığı vurgulanarak, bu oluşumların tekeller ve emperyalist örgütler adına işçi sınıfının uluslararası sendikal hareketini kontrol etmek amacıyla kurulduğu, finanse edildiği ve işletildiği hatırlatıldı.

"ITUC-ETUC; Avrupa Birliği, NATO, IMF, Dünya Bankası, ABD, İsrail vb. hükümetler ile mükemmel ilişkilere sahiptir" denilen açıklamada, ETUC'un bütçesinin yüzde 75'inin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği aktarıldı. ETUC Deklarasyonu'nda ETUC'un AB'yle bağları "sendikal hareketin, geçen yüzyılın en önemli başarısı olan demokrasiyi ve Avrupa sosyal modelini savunma sorumluluğu vardır" denilerek ortada olduğu bildirildi.

'ITUC ve ETUC'un finansörü kapitalizm'

Söz konusu sözde sendikal yapılanmaların, emperyalist örgütlerin ve tekellerin çıkarlarını desteklemek için sendikaları ve sendikacıları açıkça finanse ettiğini belirten PAME'nin açıklamasında, "Afrika, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da Avrupa ve Amerika sendikalarının faaliyetlerini organize ediyorlar. Genelde AB, ABD nereye ilgi gösteriyorsa, eskiden misyonerler nereye giderse, şimdilerde ITUC-ETUC sendikacılarıyla gidiyorlar" denildi.

İşçi sınıfının haklarını savunmayan ITUC ve ETUC'un, "gelişmekte olan ülkelerin sendikalarını 'uygarlaştırmak' için valizler dolusu para taşıdığını" belirten PAME, bu durumun Katar'dan alındığı belirtilen rüşvet iddialarıyla tersine de döndüğünü belirtti. PAME, "AB içindeki skandal, AB'nin sendikaları satın alması yerine, başka bir ülkenin kendi çocuklarından birini satın almasıdır" yorumunda bulundu.

ITUC'un 2022'deki kongresinde ABD Başkanı Biden'ı "katkılarından dolayı" andığı ve teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Biden yönetiminin ABD'de demiryolu işçilerinin grevini engellediği hatırlatıldı. Biden'ı selamlayan ITUC Genel Sekreteri Luca Visentini, yolsuzluk skandalının ardından tutuklanmıştı.

'İşçi sınıfı mücadelesinin bu pisliklerle ilgisi yoktur'

PAME, işçi sınıfının "gerçek" sınıf sendikalarının birçok ülkede yargılandığı bir dönemde, söz konusu ITUC ve ETUC'un rüşvet skandalına bulaşmış olmasını, "gerçek işçi sınıfı liderleri ile işçi sınıfının kendisi arasındaki ilişkinin bir işareti" olduğu bildirdi.

PAME ayrıca, ITUC-ETUC'un genel başkanlarının tutuklanmasının ardından 4 gün geçmesine rağmen halen sessiz kalmasını eleştirerek, "Nasıl ki bu örgütlerin işçi sınıfıyla hiçbir ilgisi yoksa, işçi sınıfı mücadelelerinin de ITUC-ETUC'un kiri ve pisliğiyle hiçbir ilgisi yoktur" dedi.

"İşçi sınıfı dayanışma, özverili hizmet, enternasyonalizm, işçi sınıfı ile kapitalist sınıf arasındaki bitmeyen çatışma değerlerine sahiptir" denilen açıklamada, "Sömürünün, yoksulluğun ve savaşların olmadığı bir toplum için mücadeleyi güçlendiriyoruz" vurgusu yapıldı.