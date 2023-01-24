Paludan Rusya Büyükelçiliği önünde de Kuran yakacağını duyurdu

Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç bayrağı altında ringe çıkan Çeçen asıllı karma dövüş sanatçısı Hamzat Çimayev’in sözlerine tepki olarak Çeçenistan’ın bağlı olduğu Rusya Federasyonu’nun Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakacağını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Çimayev, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç’te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan için "terörist" nitelendirmesinde bulunmuştu.

Bu ifadeyi "aşağılayıcı" bulan Paludan, kendi Instagram hesabından şu açıklamada bulundu:

“Hamzat adında bir Çeçen var. Görünüşe bakılırsa şimdi İsveç’te karma dövüş sanatı yapıyor. Oysa memleketi Çeçenistan. Bana hakaret etti… Bana hakaret ettiği için Çeçenistan’ın benden, Rusya Büyükelçiliği önünde Kuran yakma eylemi şeklinde özel bir ‘selam’ almalı. Biliyorsunuz ki Çeçenistan bir ülke değil, Rusya’nın küçük bir bölümü, çok küçük bir bölümü.”