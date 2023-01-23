Anadolu Ajansı'ndan İsveç anketi: 'İsveç'in NATO üyeliğini desteklenmeli mi?'

İsveç’te Türkiye karşıtı gösterilerle başlayan kriz, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a benzeyen kuklanın asılması, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran yakılması eylemiyle büyüyor.

NATO’ya üye olmak isteyen İsveç, geçen sene haziran ayında resmen NATO’ya üyelik başvurusu yaptı. İsveç ile birlikte Finlandiya da başvurdu. Her iki ülke de, Türkiye ile mutabakat metni imzalamıştı.

Son gelişmelerin ardından, resmi haber ajansı Anadolu Ajansı, Twitter hesabı üzerinden yaptığı ankette şu soruyu sordu: “Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi?”

Sizce Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeli mi? — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 22, 2023

An itibariyle katılımcıların 34 bin kişiyi aştığı ankette; yüzde 92,4 'Hayır' oyu verirken, yüzde 7,6 'Evet' oyu verdi. Anket, gün sonuna kadar devam edecek.