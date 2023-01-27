Paludan Danimarka'da cami karşısında Kuran yaktı

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakan aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, benzer eylemi bu kez Danimarka başkenti Kopenhag'da gerçekleştirdi.

AA'nın aktardığına göre, Paludan, Kopenhag'ın Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısına geldi. Paludan, bir akaryakıt istasyonunun hemen önünde polisin kordonla çevirdiği noktada başında kaskla Kuran yaktı.

Danimarka polisi, cami çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken, caddeyi giriş çıkışlara kapattı.

Paludan, yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine polis korumasında ayrıldı.

Paludan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Danimarka'da bir caminin yanı sıra Türk ve Rus büyükelçiliklerinin önünde Kuran yakacağını duyurmuştu.