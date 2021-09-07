Palu Ailesi davasında damat ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 13 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin kamuoyunda "Palu Ailesi davası" olarak bilinen 6 sanıklı davada karar açıklandı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Havva Palu, Fatih Palu ve tutuklu sanıklar Emine Ustael, Ayşe Palu hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklardan Tuncer Ustael ve İsa Palu duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Söz alan sanıklar suçsuz olduklarını dile getirerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tuncer Ustael'in Meryem Tahnal'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ise 3 yıl hapis ve 100 TL para cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklardan İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'e Meryem Tahnal'ı "kasten öldürme" suçundan ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ayrıca o dönem yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.