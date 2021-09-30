TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Boş lafla memleket teknesi buraya kadar" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
'Palavra, hepsi palavra: Boş lafla memleket teknesi buraya kadar'
'Çünkü telefonda ya da televizyonda görünce prompter fatihini, anlattıklarını tanımlayacak bir kelimeye ihtiyaç duyuyoruz. İşte o anda, yardımımıza geliyor; palavra.'
Haber Merkezi
TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Boş lafla memleket teknesi buraya kadar" manşetiyle çıktı.
Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle: