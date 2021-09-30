'Palavra, hepsi palavra: Boş lafla memleket teknesi buraya kadar'

'Çünkü telefonda ya da televizyonda görünce prompter fatihini, anlattıklarını tanımlayacak bir kelimeye ihtiyaç duyuyoruz. İşte o anda, yardımımıza geliyor; palavra.'

Haber Merkezi

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme, "Boş lafla memleket teknesi buraya kadar" manşetiyle çıktı.

Gazetenin manşetinden bir bölüm şöyle:

Palavra, TDK tarafından hazırlanan “Güncel Türkçe Sözlük”te “herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber, balon, martaval” ve “uzun ve boş konuşma” olarak geçirilmiş kayıtlara. Ne hoş…

Halklarımız kaynaştıkça dilimiz gelişmiş, İspanyolca’da kelime anlamına gelen “palabra” bir ironi kazanmış, boş konuşmayı anlatır olmuş. İyi ki de böyle olmuş.

Çünkü telefonda ya da televizyonda görünce prompter fatihini, anlattıklarını tanımlayacak bir kelimeye ihtiyaç duyuyoruz. İşte o anda, yardımımıza geliyor; palavra.

Gazeteyi okumak için tıklayın: