Pakistan’ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif göreve başladı

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın görevden alınmasının ardından mecliste yapılan oylamada 174 "evet" oyu ile Pakistan’ın 23. Başbakanı olan Şahbaz Şerif yemin ederek göreve başladı. Şerif yaptığı konuşmada, Pakistan tarihinde ilk kez bir başbakana karşı gensoru önergesinin başarılı olduğunu söyleyerek, "Ve iyilik kötülüğe galip geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Şerif’in yemin töreninden saatler önce rahatsızlanması nedeniyle törene katılmayacağını bildirdi. Şerif, Meclis Başkanı Sadık Sanjarani huzurunda yemin etti. (İHA)