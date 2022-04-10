Pakistan'da görevden alınan İmran Han'ın destekçileri sokağa çıktı

Pakistan Ulusal Meclisi'nde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine görevden alınan Başbakan İmran Han’ın destekçileri sokaklara çıkarak, kararı protesto etti.

Pakistan’da Ulusal Meclis’te Başbakan İmran Han ve hükümeti için dün güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Han başbakanlık görevinden alınmıştı. Han'ın görevden alınmasının ardından Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Partisi’nin destekçileri, İslamabad, Karaçi ve Lahor kentlerinde kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin "hain" olduğunu dile getirdi.

Görevden ayrıldıktan bir gün sonra, eski Başbakan Han, takipçilerine seslenerek “Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor” dedi.